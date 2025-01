Ajax-huurling gewaarschuwd: "Moet het nu écht gaan laten zien"

"Ik vind Hlynsson zelf een betere versie van Verschueren. Sparta gaat er op vooruit", zegt Jansen bij Voetbalpraat. "Ik vind hem technisch beter onderlegd en het is een makkelijkere voetballer. Hij is ook in de kleine ruimte beter, en komt niet voor niets van Ajax. We hebben vorig jaar best wel wat goede dingen van hem gezien."

Voetbalcommentator Leo Driessen ziet dat Hlynsson dit seizoen bij Ajax niet aan de bak kwam. "Farioli heeft ook wel duidelijk spelers op een zijspoor gezet en nooit gebruikt. Hlynsson is een té mooie speler voor Farioli. Dat is ook wel de valkuil, is dat het voetbal dat Sparta wil gaan spelen de komende tijd?"

Analist Kees Luijckx is juist wel lovend over Verschueren, de nieuwste aanwinst van FC Twente. "Verschueren geeft altijd gas en verzaakt nooit. Dat is een goede tot prima Eredivisie-speler. Hlynsson moet het nu gaan laten zien, dat hij de Eredivisie écht aankan. Ik denk dat zijn plafond nog hoger ligt, maar hij moet nu iedere week in de Eredivisie spelen tegen degradatie."

"Ik ben wel benieuwd, ik vind het een opvallende keuze van Sparta. Ook de keuze voor Carel Eiting (door Sparta gehaald van FC Twente, red.). Dat zijn niet spelers die de ballen afpakken. Ze kunnen wel voetballen, dus ze kiezen bij Sparta nu voor voetbal", aldus Kees Luijckx.