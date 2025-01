'Ajax in onderhandeling met FC Twente-speler als opvolger Rensch'

Ajax is bezig met de komst van Youri Regeer. Dat meldt De Telegraaf maandag. De Amsterdammers kunnen de verdediger annex middenvelder voor vijf miljoen euro overnemen van FC Twente.

Ajax onderhandelt op dit moment met de zaakwaarnemer van Regeer over een mogelijke transfer. Devyne Rensch is vertrokken bij de Amsterdamse club, en Georgios Vagiannidis stond op pole position om zijn opvolger te worden. De Griek is echter, met zijn acht miljoen euro, te duur voor Ajax. Ook verdiende hij een salaris van bijna één miljoen euro.

Regeer is daarom een goedkopere optie. De FC Twente-speler heeft een optie in zijn contract, waardoor hij voor vijf miljoen euro terug te kopen is door de Amsterdammers. Er wordt dus momenteel onderhandeld met de speler, die een contract tot de zomer van 2029 zou kunnen tekenen.