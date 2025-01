'Ajax in verregaande onderhandeling met aanvaller Go Ahead Eagles'

Ajax is in de afrondende fase van onderhandelingen met Go Ahead Eagles over de komst van Oliver Edvardsen. De Amsterdammers hopen de Noorse aanvaller binnen enkele dagen vast te leggen als versterking voor de voorhoede, zo meldt Voetbal International .

De 25-jarige Edvardsen maakt dit seizoen indruk in Deventer. In zestien wedstrijden was hij goed voor negen doelpunten en vier assists. Hij heeft bij Go Ahead Eagles nog een contract tot het einde van het seizoen, met een optie voor een extra jaar. Ajax lijkt overeenstemming te bereiken over een transfersom van circa drie miljoen euro.

Edvardsen speelt momenteel zijn derde seizoen in het shirt van Go Ahead Eagles. Ajax wil de overgang snel afronden, zodat hij komende zondag al inzetbaar is in de Klassieker tegen Feyenoord. De club zoekt dringend naar een linksbuiten nadat hun eerste keuze, Raul Moro van Real Valladolid, geblesseerd raakte. Ook werd gekeken naar een mogelijke terugkeer van Carlos Forbs, die momenteel op huurbasis speelt bij Wolverhampton Wanderers.