'Ajax informeert bij Internazionale naar 25-jarige Canadees'

Het gaat om Tajon Buchanan, een 25-jarige Canadees die zowel als rechtsback als rechts op het middenveld uit de voeten kan. Hij wordt gezien als een potentiële opvolger van Devyne Rensch, die op het punt staat zijn overstap naar AS Roma af te ronden.

Rensch is inmiddels in Italië om de laatste details van zijn transfer af te handelen. Eerder overwoog Ajax Georgios Vagiannidis van Panathinaikos als vervanger, maar de Griekse vleugelverdediger werd met een vraagprijs van circa acht miljoen euro te duur bevonden. Ondertussen lijkt Ajax morgen (donderdag) Youri Regeer officieel terug te halen van FC Twente. De oud-Ajax-jeugdspeler is multifunctioneel inzetbaar als rechtsback en middenvelder.