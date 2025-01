'Ajax informeert in Spanje naar multifunctionele rechtsbuiten'

De 25-jarige Vicente speelt voornamelijk als rechtsbuiten, maar kan ook op de rechtsbackpositie uit de voeten. Voor Ajax zou de Spanjaard een ideale oplossing zijn, maar het is sterk de vraag of hij haalbaar is. Vicente heeft nog een contract tot medio 2027 bij de nummer zeventien van Spanje en volgens Álaves een afkoopclausule van twintig miljoen euro.