Ajax kan Hatenboer vergeten na transfer: "Hebben zitten slapen?"

Hatenboer gaat dus op jonge leeftijd al naar het buitenland. Johan Inan vertelt hierover in de AD Voetbal Podcast. "Dat is zonde. Of ze hebben zitten slapen gaan we later merken denk ik. Bij Ajax is het een beetje lastig, want wat daar ook meespeelt, is dat ze daar bijvoorbeeld heel hoog opgeven. Een jongen als Sean Steur is iets minder op positie 6 dan Hatenboer denk ik, maar hij kan daar ook spelen. En Amsterdam moeten ze, denk ik, al een beetje voorsorteren een jaartje ouder wordt, dus daar moet je de vervanger voor klaarstomen."

Of PSV ook een optie zou zijn voor Hatenboer? Inan: "PSV heeft er natuurlijk al eentje lopen met Tygo Land. Feyenoord heeft ervaring met het al dan niet halen van controlerende middenvelders van Excelsior. Maar AZ bijvoorbeeld had mij best logisch geleken. Ja. Als lange termijnopvolger van Jordi Clasie ook. Wat ze met heel veel spelers doen. Echt stapje voor stapje klaarstomen voor de eerste elftal. Bij Tijjani Reijnders heeft dat zelfs 5, 6 jaar geduurd toen hij klaar was voor de Europese top. Als zo'n jongen geduld heeft dan kan zo'n stap naar zo'n Nederlandse topclub best goed uitpakken", besluit Inan.