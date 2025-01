Ajax kan profiteren: "Ik denk dat ze de 40 miljoen aantikken"

Napoli zou concrete belangstelling hebben voor PSV-aanvaller Noa Lang. De Italiaanse grootmacht zou zelfs al een bod van 25 miljoen euro hebben uitgebracht op de voormalig Ajax-speler, maar dat voorstel is door de club uit Eindhoven al afgewezen.

Aad de Mos verwacht echter dat Napoli wel terugkomt in Eindhoven en toont begrip voor de strategie van PSV. "Ze weten dat Napoli omhoog zit", legt hij uit bij 538. "Die willen absoluut kampioen worden met Conte, die trainer, en dat gaan ze ook worden", voorspelt De Mos.

"Maar die zijn die Georgiër met die moeilijke naam kwijt, Kraboleci of zoiets (Kvaratskhelia, red.) en zoeken zo'n type die ook vrijuit kan dribbelen en een mannetje kan passeren", vervolgt hij. "Dan zit je dus in een fauteuil als Stewart zijnde. Zij moeten en zijn gek op hem, ik denk dat ze de 40 aantikken."

In dat geval kan Ajax flink profiteren, want Noa Lang - geboren in 1999 - speelde van 2013 tot en met 2021 bij Ajax. De club uit Amsterdam zou dan namelijk recht hebben op de zogeheten solidariteitsbijdrage.