Ajax kondigt nieuwe back aan: "Brengt extra gif in de ploeg"

Technisch directeur Alex Kroes is enthousiast over de aanwinst: "Met Lucas hebben we een multifunctionele speler gevonden die zowel als rechts- en linksback uit de voeten kan. Het is een echte bijter; aanvallers zullen hem meerdere keren moeten passeren om er echt voorbij te komen. Ook aan de bal heeft hij het nodige comfort."

Rosa begon zijn carrière in de jeugdopleidingen van Esporte Clube Taubaté en Sociedade Esportiva Palmeiras in Brazilië. In 2018 maakte hij de overstap naar Juventus, waar hij voor het O23-team speelde. Sinds 2021 kwam hij uit voor Real Valladolid, waar hij zowel als rechts- als linksback werd ingezet. Zijn veelzijdigheid en Zuid-Amerikaanse mentaliteit kunnen volgens Kroes "het nodige extra gif in de ploeg brengen."

Tijdens zijn periode bij Real Valladolid speelde Rosa 52 wedstrijden in de hoofdmacht en scoorde hij één doelpunt. Zijn vermogen om op beide flanken te spelen en zijn verdedigende vastberadenheid maken hem een waardevolle toevoeging aan de selectie van Ajax. Kroes concludeert: "Kortom, we zijn bijzonder verguld dat we deze transfer nu kunnen melden."