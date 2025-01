Ajax krijgt Brobbey-advies: "Ze moeten hem gewoon verkopen"

Pierre van Hooijdonk vindt het opvallend dat West Ham United op dit moment uit komt bij Brobbey. "Het is duidelijk dat Ajax Brobbey in de etalage heeft gezet en niet dat West Ham met hele goede scoutingsrapporten is gekomen", stelt hij in Studio Voetbal, doelend op de slechte statistieken van de Ajacied. "Ik denk dat een hele hoop spelers bij Ajax het heel erg zouden vinden als Brobbey weggaat. Je kan voetballen met hem."

Volgens Afellay heeft het rouleren van Francesco Farioli grote invloed gehad op de mindere vorm van Brobbey. "Ik denk dat er echt iets geknakt is in zijn vertrouwen. "Farioli is aan het wisselen, dat doet wat met een speler", aldus de oud-profvoetballer. "Voor die jongen en Ajax is het geweldig. Met de financiële situatie van Ajax moeten ze gewoon verkopen bij dit soort bedragen.