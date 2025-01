'Ajax krijgt goed nieuws en heeft transferoptie naast Moro'

Jaden Philogene mag weg bij Aston Villa, zo meldt Fabrizio Romano. Dat kan interessant zijn voor Ajax. Raul Moro lijkt het eerste plan in Amsterdam, maar mocht zijn komst niet uit de verf komen kunnen de Amsterdammers doorschakelen.

Hull City werd zestien miljoen betaald voor de komst van de aanvaller. De linksbuiten maakte afgelopen seizoen indruk in de Championship: hij scoorde liefst twaalf keer en was ook zesmaal aangever. In de Premier League loopt het echter minder soepel.

Trainer Unai Emery heeft inmiddels bevestigd dat Philogene op huurbasis mag vertrekken. Deze jaargang scoorde hij nog niet, slechts vijftien keer deed hij mee waarvan vier keer in de basis. Het gebrek aan speeltijd heeft ertoe geleid dat Aston Villa bereid is om mee te denken aan een tijdelijk vertrek.