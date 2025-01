Ajax krijgt sanctie van UEFA na ongeregeldheden bij Lazio-duel

Ajax heeft van de UEFA een boete opgelegd gekregen en moet bij de volgende Europese thuiswedstrijd een deel van de Johan Cruijff ArenA leeg laten. De straf is het gevolg van misdragingen tijdens het duel met Lazio Roma op 12 december, waarbij supporters objecten gooiden en vuurwerk afstaken.

De Amsterdammers gingen in dat duel met 1-3 onderuit tegen de Italianen, maar ook buiten het veld was het geen vlekkeloze avond. "Door 'het gooien van objecten' en 'het aansteken van vuurwerk' krijgt Ajax een straf opgelegd," meldt de Europese voetbalbond. De club moet een boete van 40.000 euro betalen en mag geen fans toelaten in vakken 125 t/m 129 tijdens de eerstvolgende Europese thuiswedstrijd. Dit betreft vijf vakken op de tweede ring aan de zuidkant van de Johan Cruijff ArenA.

De straf zal ingaan op 30 januari, wanneer Ajax het in de laatste wedstrijd van de groepsfase van de Europa League opneemt tegen Galatasaray. Dit duel zal bepalend zijn voor de Europese ambities van de ploeg van Francesco Farioli. Voordat Ajax aan die wedstrijd toekomt, wacht eerst nog een uitwedstrijd tegen RFS op 23 januari.