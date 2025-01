'Ajax krijgt serieuze concurrentie uit Schotland voor Moro'

Ajax is niet de enige club die geïnteresseerd is in Raúl Moro. Ook het Schotse Celtic zou zeer gecharmeerd zijn van de vleugelaanvaller.

Ajax is al een tijdje bezig met de komst van de Spanjaard van Valladolid, maar heeft nog altijd niet beet. Moro zelf zou wel oren hebben naar een transfer naar Amsterdam, maar de clubs moeten er nog uitkomen over de transfersom. Inmiddels is volgens The Daily Mail ook Celtic geïnteresseerd in de 22-jarige buitenspeler.

Valladolid zou op de hoogte zijn van de interesse uit Schotland, maar heeft nog geen bod binnen. Eerder werd ook Atalanta Bergamo in verband gebracht met Moro.