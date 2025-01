Ajax krijgt transfertip: "Als ik Ajax was, zou ik me ook melden"

Zo zouden PSV, Feyenoord, FC Twente en Anderlecht geïnteresseerd zijn in de negentienjarige Rotterdammer. Excelsior-trainer Den Uil hoopt nog even te kunnen genieten van de diensten van Hatenboer. "Hij weet hoe wij over hem denken. Wij zijn enorm blij en dankbaar dat hij in ons team zit", vertelt de oefenmeester aan ESPN. "Ik hoop dat hij hier het seizoen afmaakt en dat we in een win-win-win-situatie komen, maar uiteindelijk bepaal ik dat niet."

Kan Hatenboer een stap naar de Nederlandse top al aan? "Het is heel lastig om in te schatten welk niveau spelers aankunnen. Wieffer, Dallinga, Schouten en Driouech hebben die stap wel gezet. Ik denk dat hij heel veel potentie heeft en dat hij voor elke Nederlandse topclub een aanwinst zou zijn", aldus Den Uil. "Ik hoor Ajax niet genoemd worden, maar als ik hen was, zou ik me ook melden."