Ajax krijgt transfertip: "Creatieve middenvelder zou welkom zijn"

"Het is geen geheim wat de prioriteit is van Ajax op de transfermarkt in januari", schrijft hij op de website van VI. "De club gaat alles op alles zetten om deze window wél een nieuwe linksbuiten te strikken. Dat mislukte op Deadline Day in september, waardoor Francesco Farioli de afgelopen maanden flink moest puzzelen op die positie. Zeker toen Mika Godts, die het uitstekend doet, ontbrak door een blessure. Een extra creatieve middenvelder zou ook welkom zijn, maar gezien de financiën zijn de pijlen nu eerst op een linksbuiten gericht", benadrukt Goodijk.

De verslaggever is benieuwd of Ajax er in slaagt om Champions League-voetbal af te dwingen. "Met Expected Points berekent onze dataleverancier Opta het puntentotaal dat een team zou hebben behaald, wanneer alle teams precies gemiddeld naar historische verwachting zouden omspringen met hun kansentotaal", legt hij uit. "Ajax had op basis hiervan slechts 30 punten moeten hebben. In werkelijkheid staan de Amsterdammers echter op 39 punten. Op basis van de Expected Points is Ajax slechts de nummer vijf", besluit Goodijk realistisch.