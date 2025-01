Ajax lijdt op Letse knollentuin gênante nederlaag tegen Rigas FS

Ajax is er niet in geslaagd om de Europese week voor Nederland perfect te maken. De Amsterdammers gingen tegen het kleine Rigas FS met 1-0 onderuit.

In de eerste helft wisten beide ploegen nauwelijks gevaar te stichten. Ajax kreeg de bal van de Letse opponent, maar deed hier niet heel erg veel mee. Ook Rigas FS was aanvallend onmachtig, waardoor er met een 0-0 tussenstand gerust werd.

Na rust zette Ajax ietwat aan en leken de Amsterdammers ook op voorsprong te komen. De treffer van Kian-Fitz Jim werd echter afgekeurd. Ondanks dat de ploeg van Francesco Farioli de wedstrijd in handen leek te hebben, sloeg Rigas toe. In de 78ste minuut schoot Adam Markhiyev de bal achter Remko Pasveer.

In de slotfase kreeg Fitz-Jim een enorme kans, maar zijn inzet ging hoog over. Ajax leed een gênante nederlaag in Letland, want de Amsterdammers gingen met 1-0 ten onder tegen Rigas FS.

Opstelling Ajax: Pasveer; Gaaei (61. Berghuis), Sutalo, Rugani, Baas; Fitz-Jim, Henderson, Taylor (81. Van den Boomen); Traoré (81. Rasmussen), Brobbey (61. Weghorst), Godts (73. Akpom).