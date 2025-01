Ajax maakt einde aan SC Heerenveen-reeks: "We hebben gevochten"

Amara Condé baalt dat er zondag een einde kwam aan de ongeslagen reeks van SC Heerenveen in eigen huis. Ajax was de eerste bezoekende ploeg die dit seizoen in het Abe Lenstra Stadion wist te winnen.

Condé zag dat de ploeg van Robin van Persie niet goed begon aan de wedstrijd, maar het daarna beter voor elkaar had. "De eerste 25 minuten werkte onze pressing helemaal niet. We hadden soms wel goede momenten aan de bal, maar hadden veel vaker de diepte moeten zoeken, achter hun laatste linie", legt de Duitse middenvelder uit in gesprek met de clubsite van SC Heerenveen. "Dan hadden we ze misschien pijn kunnen doen."

De voorsprong van Ajax was lang maar één doelpunt, maar het lukte SC Heerenveen niet om een gelijkmaker te forceren. In de slotfase besliste Chuba Akpom de wedstrijd. "We hebben gevochten, maar het was niet onze beste wedstrijd", treurt Condé. "Het doet pijn, vooral omdat beide goals uit een corner vallen."