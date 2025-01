'Ajax maakt keuze uit vier linksbuitens, onder wie Ansu Fati'

Zo weet Mike Verweij van De Telegraaf te melden. De meest opvallende is Ansu Fati. De 22-jarige voetballer doorliep de jeugdopleding van FC Barcelona en werd vorig seizoen verhuurd aan Brighton & Hove Albion. Door blessureleed speelde Fati dit seizoen pas 186 minuten.

Ajax is daarnaast ook bijzonder gecharmeerd van Rabbi Matondo. De Welshman met Congolese roots speelt bij Rangers FC, dat hem overnam van Schalke '04. Ook hij maakte door een blessure nog niet al te veel minuten dit seizoen, namelijk 327.

Het derde alternatief voor Forts is Oliver Edvardsen van Go Ahead Eagles. Deze transfer is het makkelijkst te realiseren, ook door de contacten van Alex Kroes bij de Deventerse club. In veertien wedstrijden was de voetballer tot dusver goed voor acht doelpunten en vier assists in de Eredivisie.