Ajax 'maar' vier punten achter op PSV: "Daar ben ik blij mee"

Ajax ging dinsdagavond met 2-1 onderuit tegen AZ in de achtste finale van de KNVB Beker. De uitschakeling is een forse tegenvaller, zo geeft Jorrel Hato toe. Toch maakt de 18-jarige verdediger zich geen zorgen over de moeizame periode van de Amsterdamse club.

"Het doet wel pijn", zegt Hato over de bekeruitschakeling op de clubsite. "De tegengoal is niet handig van ons. Zeker omdat we niet minder waren dan AZ. We hadden de controle, vond ik. Uiteindelijk hebben we te weinig gecreëerd om ze echt pijn te doen. Uitgeschakeld zijn in de beker is niet lekker en iedereen was teleurgesteld."

Hato erkent dat Ajax momenteel niet in de beste fase zit. "Het spel was enkele maanden terug beter. Na de laatste interlandperiode loopt het wat moeizamer en winnen we de wedstrijden lastig. Ik kan dat niet helemaal verklaren, maar we zijn bezig om het goede spel van het begin weer terug te krijgen."

Toch maakt de verdediger zich nog niet al te veel zorgen. "Het kan niet altijd goed gaan. Ik weet wat we hebben laten zien en dat kunnen we nog steeds. De achterstand op PSV is vier punten. Vergeleken met vorig jaar is het een groot verschil. Dat wordt weleens vergeten, want de groep is nagenoeg hetzelfde als vorig jaar. Daar ben ik blij mee", aldus Jorrel Hato.