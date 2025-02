Ajax mag één speler niet inschrijven voor restant Europa League

Ajax staat voor een dilemma. Ajax deed vier aankopen deze winter, maar ze kunnen niet allemaal worden ingeschreven voor het restant van de Europa League, waarin Union Sint-Gillis de eerste tegenstander is. Dat meldt Voetbal International .

De UEFA presenteerde deze week nog maar eens de reglementen wat betreft het inschrijven van spelers voor de knock-outfase van de Europese toernooien. De basis is duidelijk: clubs mogen maximaal drie nieuwe spelers inschrijven. Dat is voor Ajax vervelend, want de club wil ook Davy Klaassen nog toevoegen aan de lijst.

Wel zijn er enkele uitzonderingen mogelijk. Zo mogen clubs wel extra spelers inschrijven op de B-lijst. Om in aanmerking te komen voor die B-lijst moet een speler geboren zijn na 1 januari 2003 en aan nog een aantal voorwaarden voldoen. In het geval van Youri Regeer lijkt dat van toepassing, dat is een meevaller voor Ajax.

Als Ajax donderdag 6 februari de selectie indient bij de UEFA, zal één speler van het viertal Klaassen, Edvardsen, Rosa en Matheus daar dus niet op mogen staan.