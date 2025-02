'Ajax meldt zich in zoektocht naar Ramaj-vervanger in Serie A'

Ajax is op zoek naar een nieuwe doelman nu Diant Ramaj verkocht gaat worden aan Borussia Dortmund. In de jacht naar een opvolger is de club nu uitgekomen bij Jesse Joronen, zo weet Gianluca Di Marzio.

Volgens de Italiaanse journalist heeft de Amsterdamse club zich gemeld bij Venezia, de club van de Finse doelman. Zondagavond kwam naar buiten dat Ramaj op weg is naar Borussia Dortmund. De club betaalt vijf miljoen euro (inclusief bonussen) voor de doelman en gaat hem vervolgens verhuren aan FC Kopenhagen. Ajax wil daarom een nieuwe doelman aantrekken.

Joronen staat op de lijst in Amsterdam. Opvallend is dat FC Kopenhagen eerder ook interesse had in de 31-jarige sluitpost. De transfer ging echter niet door. De Deense ploeg gaat zich nu versterken met Ramaj, terwijl Ajax hoopt Joronen aan te trekken. Ook Sampdoria is geïnteresseerd. "De laatste uren heeft Ajax zich flink laten horen en ligt het zelfs voor op de club uit Genoa", aldus Di Marzio.

Naast Joronen heeft Ajax ook Matheus Lima Magalhães op het oog. De Telegraaf meldde eerder op zondag dat Ajax de Braziliaan wil huren van SC Braga.