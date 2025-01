"Ajax moet hem nooit verkopen, al loopt hij gratis de deur uit"

"Dat is een hele lastige keuze", begint Verweij bij de Kick-Off podcast. "Stel je voor dat je hem nog voor drie, vijf of zeven miljoen kunt verkopen, want die bedragen worden genoemd. Het gaat wel om Champions League-voetbal. Aan het einde van de rit kun je met veertig miljoen euro in je handen staan. Dus ik zou Rensch, al loopt hij dan aan het eind van het seizoen gratis de deur uit, nooit verkopen."

Collega Valentijn Driessen is het helemaal eens met Verweij. De voetbaljournalist kijkt ook al naar een eventuele opvolger van Rensch. "Zeker omdat het alternatief dramatisch is, dat is die Gaaei (Anton red.). Hij heeft alleen nog maar op de bank gezeten", aldus Valentijn Driessen. Rensch zou een akkoord hebben bereikt met AS Roma, maar een eerste bod van vijf miljoen euro zou zijn afgewezen door Ajax.