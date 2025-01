'Ajax moet vrezen: Serie A-clubs tonen interesse in verdediger'

Daniele Rugani mag zich in de belangstellingstelling verheugen van drie clubs uit de Serie A, zo weet Nicolo Schira te melden via X. De centrumverdediger wordt op dit moment door Ajax gehuurd van Juventus.

Het is nog niet bekend om welke clubs het gaat en of de Italiaanse clubs in januari al toe willen slaan. Rugani heeft bij 'De Oude Dame' nog een contract tot medio 2026 en is bij Ajax niet verzekerd van een basisplaats.

Trainer Francesco Farioli geeft over het algemeen de voorkeur aan Josip Sutalo en Youri Baas, waardoor Rugani genoegen moet nemen met een reserverol. Bij de club uit Amsterdam moeten ze ook al rekening houden met een vertrek van Devyne Rensch, die mogelijk naar AS Roma verkast.