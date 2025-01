Ajax nadert PSV: "Farioli heeft schijt aan alles en iedereen"

Bram van Polen had niet verwacht dat Ajax zo dicht op PSV zou staan. Na aflopen weekend is het gat slechts één punt.

PSV liet tegen PEC Zwolle opnieuw punten liggen, terwijl Ajax met weinig problemen won bij SC Heerenveen. Waar PSV weken geleden door velen al als kampioen werd bestempeld, is de realiteit inmiddels heel anders. "Het komt natuurlijk doordat PSV punten morst, maar zeker ook door de stabiliteit van Ajax", meent Van Polen in gesprek met ESPN.

Bij Ajax willen ze nog weinig weten van een titelstrijd, maar onder Francesco Farioli worden er constant punten gepakt. "Farioli heeft schijt aan alles en iedereen en heeft gewoon compleet zijn eigen plan getrokken", ziet Van Polen. "Ze hebben nu alles in eigen hand voor het kampioenschap. Dat had echt niemand verwacht, zeker gezien de kwaliteit in de selectie van PSV."