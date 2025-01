'Ajax nagenoeg rond met Regeer': "Het hangt af van details"

Ajax gaat Youri Regeer pas binnenhalen als het zeker weet dat Devyne Rensch verkocht is. De rechtsback van de Amsterdammers is hard onderweg naar AS Roma.

Volgens clubwatcher Johan Inan is het een kwestie van tijd voor Regeer overkomt van FC Twente. "Het is nagenoeg rond. Er was haast bij geboden, want de terugkoopclausule moest maandag uiterlijk gelicht worden. Dat heeft Ajax gedaan", vertelt hij in de AD Voetbalpodcast. "Dinsdag stond in het teken van de onderhandelingen met Regeer. Het is nog niet helemaal rond, het hangt af van details."

De komst van Regeer is volledig afhankelijk van de verkoop van Rensch, die woensdag medisch gekeurd wordt bij AS Roma. "Ajax gaat Regeer pas halen als ze zeker weten dat Rensch verkocht wordt. Ajax wil de bankgarantie van AS Roma ontvangen om Rensch vrij te geven", legt Inan uit. "Dat was dinsdagavond nog niet zover. Het kan natuurlijk wel elk moment veranderen."