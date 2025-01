Ajax nog niet uitgewinkeld: "Dat heeft de grootste prioriteit"

Ajax verliest Devyne Rensch aan AS Roma, dus wilde Francesco Farioli er een nieuwe rechtsback bij. De Italiaanse oefenmeester ziet Regeer echter meer als middenvelder. "Farioli wilde er een specialist als rechtsback bij hebben. Dat is Regeer niet", vertelt Goodijk in Voetbal International. "Hij wordt dus in eerste instantie wat meer voor het middenveld gehaald, omdat daar misschien ook nog wat spelers gaan vertrekken."

Dat zou betekenen dat er nog een andere opvolger voor Rensch gehaald kan worden. "Volgens mij is het de bedoeling dat ze nog een rechtsback gaan halen, alleen is de vraag of dat gaat lukken. Het is nog maar twee weken tot de deadline, er is weinig geld en tot nu toe zijn ze niet heel slagvaardig gebleken", aldus de clubwatcher van Ajax. "Een linksbuiten heeft wel nog steeds de grootste prioriteit."