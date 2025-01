Ajax ontvangt opnieuw harde kritiek: "Afzichtelijk voetbal"

Valentijn Driessen vindt dat Ajax een voorbeeld kan nemen aan Go Ahead Eagles. De journalist vindt de Deventenaren, in tegenstelling tot Ajax, wél goed voetballen.

Vrijdagavond won Eagles met 4-0 van Fortuna Sittard. "Go Ahead Eagles liet tegen Fortuna Sittard niet voor het eerst zien één van de best voetballende ploegen in de Eredivisie te zijn volgens de Hollandse School. Rookie-coach Paul Simonis (39 jaar) doet dit met een verzameling van middelmatige spelers. Het afzichtelijke voetbal van Ajax steekt daar schril bij af", schrijft Driessen in de Telegraaf. "Alles voor het resultaat in Amsterdam."

Ajax staat tweede, maar het voetbal van de Amsterdammers kan Driessen nog niet bekoren. "Alsof Ajax en trainer Francesco Farioli met al zijn internationals en de huisstijl van de club niet driekwart van de Eredivisie-ploegen kan oprollen. Toch zeker hekkensluiter RKC wel in de Johan Cruijff ArenA", oordeelt hij. "Alleen al bij het noemen van de naam van het stadion van Ajax doet het huidige spel ondanks de tweede plaats pijn aan oren en ogen."