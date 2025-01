Ajax pijnlijk onderuit tegen AZ en is uitgeschakeld in de beker

In de eerste helft ging het spel op en neer en waren er aan beide kanten mogelijkheden om de score te openen. Onder andere Taylor en Brobbey kregen kansen, maar slaagde niet de score te openen. AZ wist echter via Wouter Goes wel te scoren en ging daardoor met een kleine voorsprong aan de thee.

In de tweede helft ging Ajax op zoek naar de gelijkmaker, maar Bertrand Traore trof in die zoektoch jammergewijs de paal. Vlak voor tijd was het Mexx Meerdink die het pleit beslechtte en de 0-2 maakte. Zo is Ajax uitgeschakeld in het bekertoernooi.