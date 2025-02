'Ajax probeerde transer van Akpom last minute uit te stellen'

Ajax speelt zondag De Klassieker, maar heeft daarbij een probleem op de linksbuitenpositie. Mika Godts raakte afgelopen donderdag geblesseerd en aanwinst Oliver Edvardsen werd niet op tijd ingeschreven. Ajax wilde daarom de transfer van Akpom uitstellen. De club hoopte nog één wedstrijd over de Engelsman te kunnen beschikken. Daarna zou hij naar Lille mogen vertrekken.

De Franse club huurt Akpom het komende halfjaar van Ajax. Zijn salaris wordt volledig overgenomen. Lille heeft daarna de mogelijkheid om Akpom voor 12,5 miljoen euro definitief over te nemen. De Engelsman is zelf al in Lille om de transfer af te ronden. Daar kreeg hij opeens het belletje van Ajax of hij in De Klassieker nog mee wilde doen. Het antwoord van Akpom? Nee. Daardoor mislukte de poging van de Amsterdammers.