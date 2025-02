'Ajax profiteert: Salah-Eddine vertrekt voor 7,5 miljoen euro'

FC Twente heeft volgens Italiaanse media een akkoord bereikt met AS Roma over de transfer van Anass Salah-Eddine. Jeroen Kapteijns van De Telegraaf houdt nog wel een slag om de arm, al schrijft hij dat AS Roma door wil drukken en bereid is om ver te gaan voor de linksback van FC Twente.

"AS Roma heeft maandag een verhoogd bod uitgebracht op Salah-Eddine melden bronnen rond de Italiaanse club", schrijft Kapteijns. "Er wordt volgens meerdere bronnen vandaag wel onderhandeld tussen mensen van AS Roma en FC Twente. In Italië is de verwachting dat een deal binnen handbereik ligt, maar dat wordt niet bevestigd door bronnen in Nederland", benadrukt de verslaggever.

Volgens Kapteijns kan FC Twente de linkspoot voor zo'n 7,5 miljoen euro verkopen, terwijl Salah-Eddine een jaar geleden voor 750.000 euro overkwam van Ajax. De club uit Amsterdam heeft sowieso recht op een solidariteitsvergoeding en wellicht is er ook nog sprake van een (klein) doorverkooppercentage. De 23-jarige Amsterdammer wil zelf graag naar de hoofdstad van Italië verkassen. "Bij AS Roma kan hij ongeveer vier keer meer verdienen dan bij FC Twente en bovendien in een van de vijf meest toonaangevende competities in Europa spelen", aldus Kapteijns.

AS Roma moet de transfer vandaag afronden, maar FC Twente gaat niet zomaar akkoord. "Nu de bedragen zo oplopen, lijkt er toch een opening te zijn voor FC Twente om te gaan praten", weet Kapteijns. "Of de Enschedese club uiteindelijk overstag zal gaan, zal ook afhangen van de mogelijkheid om nog een vervanger te vinden voor sluiting van de window dinsdag om middernacht."

Update: Matteo Moretto laat weten dat FC Twente zelfs 8 miljoen euro (vast) ontvangt. Het bedrag kan ook met 2 miljoen euro oplopen door bonussen.