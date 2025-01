Ajax profiteert van transfer van Malen: "Kunnen factuur sturen"

Malen wordt de afgelopen dagen gelinkt aan Aston Villa. De Oranje-international heeft al een persoonlijk akkoord met de Premier League-club en volgens Voetbal International lijkt het een 'kwestie van tijd' voordat ook de clubs een akkoord bereiken. Naar verluidt gaat het om een transfersom van tussen de 25 en 30 miljoen euro. Daar profiteren ook Ajax en PSV van.

"PSV krijgt een doorverkooppercentage van twee procent", zegt PSV-watcher Rik Elfrink in de AD Voetbalpodcast. In Eindhoven komt er bij een transfersom van 25 miljoen euro zeker een half miljoen euro binnen. "Toch een aardig bedrag." Ook Ajax kan verdienen aan Malen, die tussen 2008 en 2015 in de Amsterdamse jeugdopleiding speelde.

"Ajax krijgt volgens mij ook nog iets, omdat hij daar in het verleden in de opleiding heeft gezeten. De eerste opleidingsjaren in de leeftijd van 12 tot 15 jaar, die tellen altijd minder. Dat is 0,25 procent per jaar. Alle jaren daarboven gelden voor een half procent, dus iedere club kan uitrekenen wat het tegoed is. Dan kan de penningmeester een factuur indienen", aldus Elfrink met een knipoog.