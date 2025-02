'Ajax rekent op vertrek tweetal: mondelinge akkoorden bereikt'

Naar verluidt zijn er al mondelinge overeenstemmingen bereikt tussen Ajax en de geïnteresseerde clubs. Banel is hard op weg naar Burnley, dat één miljoen euro betaalt aan Ajax én een doorverkooppercentage in het contract zet. De twintigjarige linksbuiten speelt al zijn hele leven in de jeugd van Ajax, maar heeft de stap naar het eerste nooit kunnen zetten. Hij beschikte over een aflopend contract.

Tahirovic werd anderhalf jaar geleden gekocht door Sven Mislintat, maar komt dit seizoen niet voor in de plannen van Francesco Farioli. Volgens de Telegraaf vertrekt hij voor 2,75 miljoen euro, dat nog kan oplopen tot 3,75 miljoen euro, naar Brøndby. Eerder vandaag meldde het Algemeen Dagblad nog dat de middenvelder deze winter niet zou vertrekken.