Ajax-scenario in de maak voor PSV? "Waken voor die taferelen"

Marciano Vink denkt dat PSV afstevent op een scenario zoals bij Ajax ooit het geval was. De voormalig voetballer ziet namelijk dat talentvolle spelers te weinig speeltijd krijgen in Eindhoven.

In Voetbalpraat van ESPN begint Vink over het perspectief op speeltijd van spelers als Tygo Land, Isaac Babadi, Jesper Uneken, Wessel Kühn en Tai Abed. "Op het moment dat je een ramvol middenveld hebt en een bank met allemaal internationals, dan is dat leuk leuk voor de Champions League, maar een slecht signaal naar Land en Babadi", vertelt de oud-PSV'er. "Dan krijg je taferelen zoals Ajax dat had onder Erik Ten Hag en Marc Overmars."

"Een hele rits talentvolle spelers, zoals Noa Lang, Sven Botman, Azor Matusiwa en Sergiño Dest zijn destijds vertrokken en later doorgebroken", vervolgt Vink. "Daar moet je voor waken, want dat zie ik nu gebeuren bij PSV. Er zitten spelers op de bank, die eigenlijk basisspelers hadden moeten zijn", aldus Vink.