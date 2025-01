'Ajax sluit winterse transfer van Raúl Moro toch nog niet uit'

Ajax moet een lastige knoop doorhakken wat betreft de linksbuitenpositie. De blessure van Ajax-target Raul Moro lijkt niet zo heftig als in eerste instantie gedacht. Volgens De Telegraaf is er toch nog een 'kleine opening' deze winter.

De Spaanse buitenspeler verliet tijdens de wedstrijd tegen Espanyol per brancard het veld. In tegenstelling tot eerdere berichten lijkt de duur van het herstel mee te vallen en 'slechts' vijf weken te duren.

Voor Alex Kroes betekent dit dat er binnenkort een keuze moet worden gemaakt of Moro toch nog gehaald wordt of dat er voor een alternatief gekozen wordt. Kroes praat al langere tijd met Valladolid over de talentvolle buitenspeler.