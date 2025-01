Ajax-speler gelinkt aan Twente: "Jongen die een goal kan maken"

Cristian Willaert weet dat de 20-jarige Banel een jongen is die een goal kan maken. "Banel heeft eigenlijk heel veel kritiek gekregen in de wedstrijden die hij in het eerste heeft gespeeld", zegt de Ajax-watcher bij ESPN. "En eerlijk is eerlijk, dat heeft hij ook lang niet altijd goed gedaan."

Banel speelde lang niet altijd op zijn eigen positie bij Ajax. "Klopt, en hij werd ook een keer vroeg gewisseld. Maar het is topsport, het is topvoetbal. Hij is echter niet bij de pakken neer gaan zitten. Zoiets kan hard aankomen en iemand zou in de teleurstelling kunnen blijven hangen. Maar dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft bij Jong Ajax heel veel goede wedstrijden gespeeld."

Willaert vervolgt: "Ik heb hem twee weken geleden nog gezien tegen Roda JC, toen was hij echt de beste man op het veld bij Jong Ajax. En het is een jongen die een goal kan maken. Tenminste, in de Keuken kampioen Divisie. En als FC Twente zegt: Ltaief scoort niet zo makkelijk. Dan is het de vraag of hij dat bij FC Twente in de Eredivisie wel zou kunnen. Iets wat hem bij Ajax in de Eredivisie nog niet gelukt is. Dus ja, dat valt nog te bezien", zo klinkt het.