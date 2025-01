Ajax-speler vertrekt: "Onderhandelingen in de afrondende fase"

De transfer van Devyne Rensch naar AS Roma lijkt zo goed als rond. Volgens transferjournalist Gianluca Di Marzio zijn Ajax en de Italiaanse club ‘heel dichtbij’ een akkoord over een winterse overstap. De verwachting is dat Rensch komend weekend tegen sc Heerenveen al niet meer in actie komt voor de Amsterdammers.

De Italiaanse club had afgelopen zomer ook al interesse in de rechtsback en lijkt nu eindelijk zijn komst te kunnen afronden. Ajax bereidt zich ondertussen voor op zijn vertrek en wil binnen korte tijd een vervanger presenteren. "Ajax wil de opvolger van Rensch al in de komende uren bekendmaken," stelt Di Marzio.

Bovenaan de lijst in Amsterdam staat Georgios Vagiannidis van Panathinaikos. Daarnaast worden ook Youri Regeer (FC Twente), Sael Kumbedi (Olympique Lyon) en Mattia Mannini (AS Roma) genoemd als mogelijke versterkingen op de rechtsbackpositie.

Op de lange termijn kijkt Ajax ook naar oud-spelers Joël Veltman en Kenny Tete. Beide verdedigers beschikken over een aflopend contract bij respectievelijk Brighton & Hove Albion en Fulham. Een terugkeer naar Amsterdam zou echter betekenen dat ze flink moeten inleveren op hun salaris.

Rensch doorliep de jeugdopleiding van Ajax en speelt al negen jaar bij de club. De Oranje-international, die zaterdag 22 jaar wordt, heeft inmiddels 155 wedstrijden voor de Amsterdamse hoofdmacht achter zijn naam staan. Mocht de transfer doorgaan, dan komt er een einde aan zijn lange periode in het rood-wit, terwijl Ajax zich klaarmaakt voor een nieuwe rechtsback in de tweede seizoenshelft.