'Ajax staat open voor vertrek vier spelers, clubs happen nog niet'

Ajax hoopt deze winter meerdere spelers uit te zwaaien. Volgens De Telegraaf mogen Benjamin Tahirovic, Owen Wijndal, Branco van den Boomen en Chuba Akpom tijdens de winterse transferperiode vertrekken uit Amsterdam. Vooralsnog is geen enkele club bereid om te voldoen aan de eisen van Ajax.

De financiële situatie bij Ajax is bekend. Toch hoopt de club snel Raul Moro te kunnen verwelkomen. Hij moet worden gehuurd met een optie tot koop. "Zowel de onderhandelingen met de club als met de speler zelf zijn in volle gang, maar verlopen door de nieuwe Amsterdamse financiële kaders moeizaam", zo weet clubwatcher Mike Verweij. "Nog meer kopzorgen heeft Kroes echter over de uitgaande transfers", gaat de journalist verder.

Tahirovic, Wijndal, Van den Boomen en Akpom mogen vertrekken. Ajax wil het viertal het liefst verkopen. "Tot dusver zijn er alleen clubs die willen huren. En dus bedenkt de TD allerlei constructies, zoals met een (verplichte) optie tot koop of zelfs een verhuur voor meerdere seizoenen." De komst van een 'snelle, diepgaande linksbuiten' heeft volgens Verweij prioriteit in Amsterdam. "Voor de winterstop bleek Mika Godts al bijna onmisbaar. De blessure van de daarvoor sterk spelende Belgische jeugdinternational stelde Farioli voor een probleem, omdat er geen goed alternatief voorhanden was. Dat moet er half januari wel zijn."