'Ajax stalt Kristian Hlynsson op huurbasis bij Eredivisionist'

Dat meldt Voetbal International. Sparta is er met Ajax zo goed als uit over het huren van Hlynsson. Ze huren de speler zonder optie tot koop. Meerdere clubs hadden interesse in de IJslander, waaronder FC Twente. De Tukkers lijken echter in zee te gaan met Arno Verschueren.

Hlynsson wil graag weer werken met Maurice Steijn, met wie hij bij Ajax werkte. In Amsterdam kreeg Hlynsson altijd veel vertrouwen van Steijn. De IJslanden heeft een contract tot 2026.