'Ajax streept twee namen door': "Hij heeft de beste papieren"

Ansu Fati en Rabbi Matondo maken niet de overstap naar Amsterdam. Er zijn te grote twijfels over de fysieke gesteldheid van FC Barcelona-aanvaller Fati, terwijl Ajax-trainer Francesco Farioli het niet ziet zitten in Matondo. De aanvaller van Rangers FC lijkt nu op weg naar het Duitse Hannover 96, zo meldt Bild.

Er blijven nog twee opties over, volgens Verweij. "In overleg met Francesco Farioli maakt technisch directeur Alex Kroes een keuze tussen Oliver Edvardsen (25) of Carlos Forbs (20) én Raul Moro (22)", schrijft de journalist. "Edvardsen heeft op dit moment de beste papieren."

De aanvaller kan naar verluidt voor drie miljoen euro over worden genomen van Go Ahead Eagles en is direct inzetbaar. "Daartegenover staat dat Edvardsen intern niet wordt gezien als dé speler die Ajax weer gaat terugbrengen naar de Europese top", aldus Verweij, die ook weet dat de deur voor Moro dichtgaat als Edvardsen komt. De Noor moet namelijk een langdurig contract krijgen in Amsterdam.

Moro was lange tijd kandidaat nummer één, maar is door een sleutelbeenbreuk weken uitgeschakeld. "Daarom wordt nagedacht over een constructie om nu Moro én Forbs te halen, waarbij Forbs een speler is voor de korte termijn en Moro voor de lange termijn", besluit Verweij.