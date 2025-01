'Ajax strijdt om handtekening oud-Ajacied Anass Moumane (17)'

Ajax heeft interesse in voormalig Ajacied Anass Moumane. De 17-jarige voetballer staat momenteel onder contract bij AFC, maar een terugkeer bij een BVO lijkt in de maak.

Voetbal International weet namelijk dat nagenoeg de gehele Nederlandse top achter Moumane aanzit. PSV, Ajax Feyenoord, AZ, FC Twente en SC Heerenveen zouden serieuze interesse hebben in de jonge voetballer. Het talent heeft bij Ajax Onder-19 een training meegedraaid, terwijl ook de andere clubs de voetballer hopen te overtuigen.

AFC wil Moumane echter aan slechts drie clubs afstaan voor een proefperiode. De talentvolle voetballer speelde eerder al in de jeugdopleiding van Ajax, maar maakte de overstap naar AFC. Dit seizoen was hij in verschillende teams goed voor twintig goals en veertien assists. Moumane kan uit de voeten als aanvallende middenvelder en rechtsbuiten.