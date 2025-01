'Ajax-talent bijna op weg naar Brazilië: transfer bijna rond'

Ajax en Fortaleza staan op het punt een akkoord te bereiken over de huurtransfer van Gaston Ávila, melden Braziliaanse media als Globo en Diario do Nordeste .

Ávila, die de eerste wintervertrekker van Ajax lijkt te worden, kan voor een jaar worden gehuurd. Een optie tot koop maakt waarschijnlijk deel uit van de deal, al is de exacte hoogte daarvan nog niet bekend.

Het Braziliaanse competitieseizoen loopt van 29 maart tot 21 december, waardoor Ávila tot eind 2025 in Fortaleza actief kan zijn. De Argentijnse verdediger kwam in de zomer van 2023 voor twaalf miljoen euro over van Royal Antwerp, maar kon in Amsterdam niet overtuigen. Sinds zijn komst speelde hij slechts acht officiële wedstrijden voor Ajax en moest hij zich daarna voornamelijk bewijzen in Jong Ajax.

Volgens Globo is een akkoord "dichtbij", al is onduidelijk wanneer Fortaleza Ávila wil presenteren. De Argentijn is inmiddels hersteld van de zware knieblessure die hem een jaar aan de kant hield. Bij Ajax lijkt er echter geen toekomst meer voor hem, ondanks interesse van andere clubs uit Mexico en Zuid-Amerika. Fortaleza lijkt de eerste club te zijn die daadwerkelijk doorpakt.