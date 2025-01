Ajax-talent valt geblesseerd uit in Jong Ajax-duel tegen Telstar

Slecht nieuws voor Jong Ajax: verdediger Dies Janse heeft zaterdag een enkelblessure opgelopen in de uitwedstrijd tegen Telstar. De linkspoot verzwikte zijn enkel in de eerste helft en kon na de rust niet meer verder. Zijn vervanger, Precious Ugwu, kon de Amsterdammers niet helpen om de wedstrijd te keren. Jong Ajax leed in Velsen-Zuid een pijnlijke 3-0 nederlaag.