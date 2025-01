Ajax-target geprezen: "Krijgt in Nederland niet die waardering"

Bij Viaplay begint Lens zijn lofzang voor de Nederlandse rechtsback. "Hij is niet een type speler waar ik graag naar kijk, maar hij doet het wel ontzettend goed. Hij krijgt in Nederland niet die waardering, je hoort hier niet vaak dat hij het heel goed doet", vindt de voormalig aanvaller. "Hij is een hele meedogenloze verdediger. Hij is een stille kracht die heel belangrijk is, ook voor dit Brighton."

Daar sluit Cziommer zich bij aan. "In Nederland is het vaak geweest: Veltmannetje maakt een foutje, niet stabiel. Hoe stabiel hij is geweest in de grootste en sterkste competitie: het is terecht dat je hem noemt", vindt hij. "Hij is natuurlijk niet de snelste, maar in de Premier League moet je tegen de allersnelste buitenspelers spelen. Dan heb je een goede tackle, waarmee je een hoop kunt repareren."