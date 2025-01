Ajax-target kondigt vertrek aan: "Dit is mijn voorlaatste jaar"

Zijn indrukwekkende prestaties bij de Katwijkse club zijn niet onopgemerkt gebleven: Ajax, Feyenoord en De Graafschap houden de jonge trainer nauwlettend in de gaten. "Bij ING was ik bezig met zakelijke kredietverlening, en daarvoor jarenlang bij de Rabobank," vertelt Duivenvoorden in gesprek met het Algemeen Dagblad.

"Mijn collega’s vroegen zich af wat ik in hemelsnaam aan het doen was: een goed salaris, een leaseauto, een jong gezin met een zoontje van één jaar – en toch alles achterlaten?" Maar voor de ambitieuze coach was het een noodzakelijke stap. Hij merkte dat het combineren van een corporate carrière met zijn voetbalambities simpelweg niet werkte.

Zijn drive om het maximale uit zijn trainersloopbaan te halen, heeft ook een persoonlijke achtergrond. Zijn vader, Harry Duivenvoorden, werd ooit Europees kampioen schaatsen bij de junioren, en dat liet een blijvende indruk achter. "Ik ben opgegroeid met een vader die nooit huilt. Maar als Rintje Ritsma en later Sven Kramer grote titels wonnen, zag ik hem ineens in tranen. Dat raakte me enorm. Ik wil later nooit hoeven denken: had ik het maar geprobeerd."

Duivenvoorden is dan ook niet van plan om stil te blijven staan. "Dit is mijn laatste of voorlaatste jaar bij Quick Boys. Als ik geen volgende stap kan maken, dan keer ik terug naar de bank. Sommigen worden gedreven door de geur van het gras of het geluid van een bal die wordt getrapt. Ik hou ook van het spel, maar wat mij écht drijft, is vooruitgang. Zodra die stokt, verdwijnt voor mij de magie." Met Ajax als mogelijke bestemming zou die vooruitgang zomaar in een stroomversnelling kunnen komen.