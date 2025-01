Ajax-target onder de loep: "Doet denken aan Antony en Conceicao"

Ajax zou Raul Moro binnenkort willen overnemen van Real Valladolid, een laagvlieger in La Liga. Süleyman Öztürk denkt dat de aanvaller bij een topclub als Ajax beter voor de dag zal komen in zijn rol als buitenspeler.

"Hij zal veel beter passen bij een ploeg die de tegenstander opzoekt", begint de analist bij Voetbal International. "In de één-tegen-één, zoals Mika Godts, die iets moet creëren. Ik denk dat hij wel de kwaliteiten heeft om daar succesvol in te zijn. Het is een groot talent met een aantal geweldige wapens, zoals zijn dribbel, dribbelkracht, dribbelpower, hoe je het ook wil noemen. Dat kan hij geweldig. Het is wel een leuke speler om naar te kijken."

"Hij doet me een klein beetje denken aan Conceicao, die het natuurlijk ook aan de rechterkant bij Ajax heeft mogen proberen. Hij heeft niet de tijd gekregen, maar hij speelt nu bij Juventus. Antony is toen verkocht voor honderd miljoen euro. Ook zo’n behendige dribbelaar. Daar is hij ook mee te vergelijken. Dus het zou voor Ajax, voor de Eredivisie en voor ons een leuke aankoop zijn", aldus Süleyman Öztürk.