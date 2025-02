Ajax te laat met inschrijven Edvardsen: "Ben om half 5 opgestaan"

Dat Oliver Edvardsen niet mee kon doen aan de Klassieker, is de schuld van Ajax. Volgens Jan Willem van Dop, algemeen directeur van Go Ahead Eagles, was Ajax te laat met haar verzoek alles te controleren.

De deadline voor de inschrijving verliep op vrijdagmiddag om 12.00 uur en zodoende was Edvardsen niet speelgerechtigd voor De Klassieker. Van Dop meent echter dat de Amsterdammers genoeg tijd hadden gehad. "Op vrijdagochtend rond 10 uur heb ik mijn handtekening onder de transferovereenkomst gezet", vertelt Van Dop aan Het Parool.

Alex Kroes, technisch directeur van Ajax, werkte bij Go Ahead al met Van Dop. "Ik wilde Alex helpen en het op tijd in orde maken. Om die reden ben ik vrijdagochtend om half vijf opgestaan om het papierwerk te bekijken", aldus Van Dop. "Om vier minuten voor twaalf uur kregen we van Ajax het laatste verzoek om alles te controleren. Maar dat is niet in vier minuten te realiseren. Als dat verzoek een half uur eerder was gekomen, was de overschrijving op tijd rond geweest."

"Bij Ajax moeten meer mensen er een plasje over doen dan bij Go Ahead", legt Van Dop uit. "De medewerker die er bij ons voor verantwoordelijk is, werd op een bepaald moment wel door vier, vijf man van Ajax gebeld. Die zei toen: en nou ophouden, want ik moet mijn werk doen. Wij hebben echt alle zeilen bijgezet. Het is lariekoek dat de deadline niet is gehaald door Go Ahead Eagles, want we wilden Alex en Ajax juist helpen."