Ajax treft club in winterstop: "Is gewoon competitievervalsing"

Maarten Wijffels vindt het niet eerlijk dat sommige ploegen middenin hun winterstop Europees voetbal moeten spelen. "Er is nu voor het eerste Europees voetbal in januari. In de Champions League had je deze week zeven wedstrijden tussen clubs die of in hun ritme zitten of al een maand geen competitie hebben", stelt hij in Voetbalpraat van ESPN. "Ajax treft een club die eind maart aan de competitie begint. Dat is best wel gek."

Rigas speelt wel oefenwedstrijden, maar begint nog lang niet aan de competitie. "Voor de lange ranglijst, waar elke wedstrijd van invloed is op een andere, is dit gewoon competitievervalsing", oordeelt Wijffels. "Ik vind het een geweldig concept, maar dit speelt natuurlijk wel een rol."