'Ajax verdient goed aan huurtransfer': "Dat is veel geld, toch?"

"Het heeft er de schijn van dat Wijndal op een betere club wil wachten", meldt de krant. Voetbalanalist Kees Kwakman begrijpt de beslissing van Ajax volledig. "Dat is veel geld, toch? Een miljoentje. Lekker voor een huurdeal van een half jaar. Dat zou ik gelijk doen", zei hij bij Voetbalpraat. Ajax zette de 25-jarige Wijndal deze winter opnieuw in de etalage, nadat een transfer afgelopen zomer al niet van de grond kwam. Toch blijft het spannend of Léganes, de nummer vijftien van Spanje, de back kan verleiden.

Wijndal lijkt zelf te twijfelen over de stap naar Spanje. "Je speelt daar natuurlijk wel een ander type voetbal. Maar goed, het is wel lekker weer daar", grapte tafelgenoot Bram van Polen. Kwakman ziet in de transfer wel een kans voor Wijndal: "Het zou lekker zijn om weer eens een wedstrijdje of vijftien achter elkaar te gaan spelen." Of Léganes een succesvol avontuur wordt, blijft de vraag. "Je weet de vooruitzichten niet bij die club. Haller ging er ook heen om te voetballen, maar dat lukte niet echt. Je moet het altijd maar afwachten", concludeert Kwakman.