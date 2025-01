'Ajax versterkt zich na succesvolle stage met ex-PSV-talent'

De dertienjarige Badoui was het afgelopen halfjaar op stage in de jeugdopleiding van Ajax en maakte daar volgens Ajax Showtime een dusdanig goede indruk op trainingen en in oefenwedstrijden dat de Amsterdammers graag doorwillen met de aanvallende middenvelder.

Badaoui speelde eerder dit seizoen nog voor de Onder 16 van PSV, maar wegens een conflict besloot de club uit Eindhoven afscheid te nemen van de talentvolle jeugdspeler.