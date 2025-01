Ajax vormt geen bedreiging: "Feyenoord gaat gewoon tweede worden"

"Feyenoord wordt gewoon tweede", zegt de analist tegen de NOS, die wel een waarschuwing geeft als De Stadionclub dat niet haalt. "Cruciaal, anders heeft het enorme financiële gevolgen en kom je in zwaar weer. De salarissen zijn naar Champions League-niveau opgetild, als je dat nu niet haalt..."

Van Hooijdonk is blij dat het rustig is rond de club en vindt niet dat de supporters in paniek moeten raken. "Feyenoord is op de langere termijn de sterkste club in de eredivisie, achter PSV. Zeker als iedereen weer fit is moeten ze de, ook wisselvallige, concurrentie af kunnen troeven", aldus Pierre van Hooijdonk.