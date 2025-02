Ajax waagde nog een poging om Akpom te behouden: "Dat mislukte'

Ajax moet zondag in De Klassieker tegen Feyenoord puzzelen in de voorhoede. Chuba Akpom vertrok vrijdagochtend naar Lille OSC om zijn verhuurtransfer af te ronden, en Ajax kreeg het niet voor elkaar om dat vertrek uit te stellen, meldt L’Équipe . De Amsterdammers hadden gehoopt dat Akpom nog beschikbaar zou zijn, maar de Franse club hield voet bij stuk.

De afwezigheid van Akpom komt ongelegen, zeker omdat Mika Godts donderdag een hamstringblessure opliep en niet inzetbaar is. Alsof dat nog niet genoeg is, kan Oliver Edvardsen, de recent aangetrokken Noorse flankspeler, zondag ook niet spelen. De reden? Ajax vergat hem op tijd in te schrijven bij de KNVB.

Trainer Francesco Farioli moet daardoor creatief zijn in het samenstellen van zijn aanvalslinie. Ondanks de personele zorgen blijft Ajax strijden voor een goed resultaat in deze cruciale wedstrijd tegen de aartsrivaal.